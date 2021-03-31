Muşlu kadın yaptığı çeyizlik eşyaları satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muşlu kadın yaptığı çeyizlik eşyaları satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muşlu kadın yaptığı çeyizlik eşyaları satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor

Muş'un Korkut ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Semiha Özmen, yaptığı çeyizlik ve hediyelik eşyaları satarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Muş'un Korkut ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Semiha Özmen, yaptığı çeyizlik ve hediyelik eşyaları satarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi'nde dikiş nakış kursuna katılan Özmen, burada aldığı eğitimle çeyizlik ve hediyelik ürünleri yapmaya başladı.

Kendi geliştirerek farklı ürünler tasarlayan Özmen, bu ürünleri çeşitli platformlarda satarak ekonomik gelire dönüştürdü.

Özmen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda dikiş nakışla, çeyizlik ve hediyelik ürünler yapmayı öğrendiğini söyledi.

Eşinin sürekli bir işinin olmadığını bu nedenle maddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Özmen, şöyle konuştu:

"Kursta yaptığım ürünleri satıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel bir uygulama. Çocuk sahibi olabilmem için tedavi olmam şart. Herhangi bir sosyal güvencemiz de yok. Kurslarda hocalarım sayesinde bu işi öğrendim. Yaptığım ürünleri satarak biraz para biriktirdim. Anne olmak, çocuğumu kucağıma almak istiyorum. Çok şükür başımızı sokacak bir evimiz var. Tek isteğim anne olmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Özlem Zengin Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Türkan Şoray Merve Boluğur
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muşlu kadın yaptığı çeyizlik eşyaları satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:29:53. #1.14#
title