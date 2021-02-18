Muşlu gençler sokak hayvanları için seferber oldu
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Muşlu gençler sokak hayvanları için seferber oldu

18.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:21
Muşlu gençler sokak hayvanları için seferber oldu

Muş'ta bir araya gelen gençler, sokak hayvanlarını besledi.

Muş'ta bir araya gelen gençler, sokak hayvanlarını besledi.

Haftanın belirli günlerinde sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlerin bu seferki durağı, Korkut ilçesi oldu.

Gençler, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.

Hayvanseverlerden Yusuf Çağlayan, Muş'ta kış mevsiminin çetin geçtiğini ifade ederek haftanın belirli günlerinde sokak hayvanlarını beslediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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