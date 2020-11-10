Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı

Muş'ta havaların soğumaya başlamasıyla besiciler, küçükbaş hayvanlarını sıcak havanın sürdüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesine götürmeye başladı.

Muş'ta havaların soğumaya başlamasıyla besiciler, küçükbaş hayvanlarını sıcak havanın sürdüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesine götürmeye başladı.

Bazı besiciler araçlar ile bazıları da süreleriyle dağları aşarak hayvanlarını, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köylerde kiraladıkları meralara ulaştırmak için yola koyuldu.

İl merkezine bağlı Alaniçi köyü kırsalında hayvanlarını sıcak bölgeye götürmeye başlayan besicilerle bir araya gelen Muş Koyun ve Keçiler Birliği Başkanı Nimet Salkım, Muş'un hayvan potansiyeli bakımından Türkiye'de önemli sırada yer aldığını söyledi.

Havaların soğumasından dolayı kentteki besicilerin küçükbaş hayvanlarını Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin'e götürmeye başladığını belirten Salkım, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Güneydoğu illerine göç başladı. Besiciler, yaklaşık 90 bin küçükbaş hayvanını otlatmak için Güneydoğu'daki illere götürüyor. İlimizde kış mevsimi çetin geçtiği için 6 ay karla mücadele ediyoruz. Besicilerimiz hem yemden tasarruf etmek için hem de daha bol ve kaliteli verim elde etmek amacıyla hayvanlarını sıcak illere götürüyor. Bazı vatandaşlarımız hayvanlarını tırlarla götürüyor, bazıları ise günlerce yorucu ve uzun yoluculuk yaparak bölgeye ulaşıyor."

Bölgede hayvancılığı geliştirmek amacıyla devletin büyük destekler verdiğini, bu yıl koyun başına 25-30 lira destek vermeye başladığını anlatan Salkım, kentte 1990'lı yıllarda küçükbaş hayvan sayısının 350 bin civarındayken, sağlanan desteklerle şimdi ise bu sayının 1 milyon 200 bine ulaştığını kaydetti.

Ağartı köyünde besicilik yapan Kutbettin Sönmez, hayvanlarını kış mevsimi boyunca sıcak illerdeki yaylalarda otlamak için Güneydoğu Anadolu Bölgesine gideceklerini aktararak, "Kış başlamadan bazı besicilerimiz tırlar ile bazıları da günlerce zorlu ve uzun süren yolculuğa başladı." dedi.

Besicilerden Faruk Özkan da Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında kiraladıkları bölgelerde çadırlar kurarak hayvanlarını çoban eşliğinde yaya olarak götürmeye başladıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım