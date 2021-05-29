Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü
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Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Güncel

Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi.

Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü

ŞIRNAK - Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi. Şırnak semalarında da görülen uydular kameralara yansıdı.

Şırnakın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldeleri semalarından da görülen uydular kameralara yansıdı. Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi. Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı. Bu uydular Şırnak'tan da görüldü. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak bu ışıkların SpaceX'in Starlink uyduları olduğu anlaşıldı.

Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü
Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü
Musk'ın Starlink uyduları Şırnak semalarında görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat

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