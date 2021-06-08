Deniz salyasının su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
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Deniz salyasının su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Deniz salyasının su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

İzmir Körfezi'nde müsilajın su altındaki etkisi dalgıçlar tarafından görüntülendi. Dalış eğitmeni Sait Gürer, "Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor" dedi.

İzmit Körfezi'nde etkili olan ve deniz yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturan müsilajın su altındaki etkisi, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

DENİZİN ALTINDA YAPIŞKAN TABAKA

İzmit Körfezi'nin çeşitli noktalarına ve farklı derinliklere dalış yapılarak çekilen görüntülerde birçok deniz canlısının üzerinde yapışkan bir tabaka oluştuğu görüldü.

Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

"AŞAĞIDA BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANIYOR"

İzmit Körfezi'nin altında bir çevre felaketi yaşandığını belirten dalış eğitmeni Sait Gürer, "Bir felaket bu. Yukarıda gördüğünüz müsilajın aynısı yaklaşık 25 metre derinlikte görülüyor. Dalışlarımızda sanki bir bulutun içerisinde gidiyoruz. Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor. Deniz üstünü temizlemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok uğraşıyor herkes gibi ama aşağısı nasıl temizlenecek, nasıl deşarj olacak hiçbir fikrimiz yok." diye konuştu.

Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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