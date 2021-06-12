Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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