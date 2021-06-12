MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE

MARMARA Denizi'nde görülen müsilaj, dağıldıktan 2 hafta sonra rüzgar ve dalgalar nedeniyle Gemlik Körfezi'ni yeniden kapladı.

MARMARA Denizi'nde görülen müsilaj, dağıldıktan 2 hafta sonra rüzgar ve dalgalar nedeniyle Gemlik Körfezi'ni yeniden kapladı.

Marmara Denizi'nin büyük bölümünde etkili olan, 'deniz salyası' da denilen müsilaj, Gemlik Körfezi'nde tekrar görüldü. Körfezde, 2 hafta önce dağılan müsilaj, rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden özellikle kıyıları kapladı. İskeleden başlayarak, kıyı bölgelerinde görülen müsilaja körfez açıklarında da rastlanıldı. Ekipler ise temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı