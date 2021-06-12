MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
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MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nde görülen müsilaj, dağıldıktan 2 hafta sonra rüzgar ve dalgalar nedeniyle Gemlik Körfezi'ni yeniden kapladı.

MARMARA Denizi'nde görülen müsilaj, dağıldıktan 2 hafta sonra rüzgar ve dalgalar nedeniyle Gemlik Körfezi'ni yeniden kapladı.

Marmara Denizi'nin büyük bölümünde etkili olan, 'deniz salyası' da denilen müsilaj, Gemlik Körfezi'nde tekrar görüldü. Körfezde, 2 hafta önce dağılan müsilaj, rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden özellikle kıyıları kapladı. İskeleden başlayarak, kıyı bölgelerinde görülen müsilaja körfez açıklarında da rastlanıldı. Ekipler ise temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE
MÜSİLAJ YENİDEN GEMLİK KÖRFEZİ'NDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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