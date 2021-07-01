Müsilaj Temizliğine İzmir'den Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Mavi Körfez 3" adlı deniz süpürge gemisi, müsilaj temizliğine destek vermek üzere Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Mavi Körfez 3" adlı deniz süpürge gemisi, müsilaj temizliğine destek vermek üzere Çanakkale'ye doğru yola çıktı. Başkan Tunç Soyer, "Doğamızı, suyumuzu korumaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez temizliğinde kullanılan "Mavi Körfez 3" adlı deniz süpürge gemisi, Çanakkale kentinin kıyı hattında deniz salyası (müsilaj) toplama çalışmalarına destek olmak üzere yola çıktı. Cuma sabahı Çanakkale'de olacak deniz süpürge gemisinin 15 gün boyunca temizlik çalışmalarına katılması planlanıyor. Katı ve sıvı atık toplama özelliğine sahip "Mavi Körfez 3" müsilaj temizliği çalışmasını Çanakkale Belediyesi ile birlikte yürütecek.

"Doğamızı, suyumuzu korumaya devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geminin yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale'deki müsilaj temizleme seferberliğine biz de katıldık. Çanakkale Belediyesi'nin talebiyle Liman Başkanlığı ve Hudut Sahil Güvenlik'ten izin alan Mavi 3 deniz süpürgemiz temizleme çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktı. Doğamızı, suyumuzu korumaya devam edeceğiz. "

"Mavi Körfez 3"

Petrol sızıntısı gibi çevre felaketlerine de hızlı müdahale imkanı sağlayan, "Mavi Körfez 3" deniz süpürge gemisi, köpük yüzdürücülü, "Çit Tipi" ya da "Perde Tipi" olarak adlandırılan bariyerlere sahip. Bariyer içinde biriktirilen petrol atıklarını toplamak için de iki adet "skimmer" (yağ sıyırıcı) bulunuyor. Çift gövdeli katamaran tipindeki geminin boyu 15 metre 28 santimetre, eni ise 6 metre 15 santimetre. Güvertesinde katı atık hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 metreküp kapasiteli atık toplama ve depolama konveyörleri bulunan gemi açık denizde de çöp toplama özelliğine sahip.

Gemide sıvı atıklar için Avrupa'da kullanılan ve 5 metreküp kapasiteli olan "Yüzer Depolama Tankı Sistemi" de bulunuyor.

Kaynak: Habermetre