MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBELİĞİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 1
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MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBELİĞİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntülerle) MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIGülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Osman BAKIR - İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği...

(Havadan görüntülerle) MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Osman BAKIR - İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatılıyor. Tören öncesi Caddebostan'daki çalışmalar havadan da görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılışını yapacağı Büyük Deniz Temizliği Seferberliği Caddebostan Sahili'nden başlıyor. Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katılacak. Çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek veriyor. Hakan Ural, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ, Ender Saraç, Nurtuğba Namlı, Aslı Hünel, Mehmet Yalçınkaya'nın törene katılması bekleniyor.

Tören öncesi sahilde son hazırlıklar tamamlandı. Dalgıçlar denize girerek, çalışmalarını tamamladı. Su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan da denizin içinde çekim yaptı. Tören öncesi temizlik çalışmalarını yapacak olan teknelerde kıyıya getirildi. Ekipler deniz üzerindeki müsilajın temizlenmesi sondaj cihazlarını hazırladı. Hazırlıklarını tamamlayan dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan, "Evsel atıkları göremezsiniz ama bütün denizlerimizde bir plastik kirliliği var zaten. Onları fiziksel olarak göremezsiniz. Besin tuzları ve bu atıklar, arıtılmadan bırakıldığı zaman bunlar da artıyor. Olay bu zaten. Pandemi döneminde insanlar biliyorsunuz evlerinde kaldılar, daha çok besin tükettiler. Bunun sonucu da bu. Aşağıda 1.5 metre kadar görüş var" dedi.

MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBELİĞİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 1
MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBELİĞİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 1
MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBELİĞİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 1
MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBELİĞİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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