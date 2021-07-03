Müsilaj en çok martılara yaradı... Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor
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Müsilaj en çok martılara yaradı... Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Haberler | Yerel

Müsilaj en çok martılara yaradı.

Müsilaj en çok martılara yaradı... Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık halinde satılan balıklar müsilajdan dolayı alıcı bulamayınca martılara yem oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bandırma Su Ürünleri toptancı halinde, deniz salyası nedeniyle satışları durma noktasına gelen balıkçı esnafı zor günler yaşıyor. Koronavirüs kısıtlamalarında yaşanan sıkıntıların ardından müsilaj sorunu ile halkın Marmara Denizi'nden çıkan balığa rağbeti azalınca satışlar neredeyse durma noktasına geldi.

Balıkçı esnafı Okan Yıldız "Sabahta aldığımız balıklarımız halen tezgahlarımızda bulunmaktadır. Maalesef ki balıklar da nasibi aldılar satışlarımız durdu satılmıyor. Tüm gün tezgahta duran balıkları tekrar şoka atmıyoruz. Vatandaşlarımız taze balık yesin diye kalanları martılara atıyoruz. Müsilajın etkisinden dolayı satışlarımız yüzde ellinden fazla durdu. Vatandaşlarımızda halen çekince var. Müsilaj dolayısıyla satılmayan balıklar martılara atılıyor. Balıklarımızda hiçbir sorun yok insan sağlığına hiçbir zararı yok ama sanki varmış gibi algı yaratılıyor bakın martılara atıyoruz yiyorlar hayvanlara bir şey yapmıyor demek ki insanlara değişik dedikodular üretiliyorsa bir şey yapmıyor, arkadaşlar gece gündüz çalışmışlar balık tutmuş getirmişler yazıktır günahtır herhangi bir sorun olsaydı ortalıkta martı ölüsü olurdu" dedi.

Müsilaj en çok martılara yaradı... Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor
Müsilaj en çok martılara yaradı... Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor
Müsilaj en çok martılara yaradı... Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor
Müsilaj en çok martılara yaradı... Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış

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Müsilaj en çok martılara yaradı... Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor - Haberler
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