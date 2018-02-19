Müsiad Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Kilis'te Toplandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk, Afrin harekatına destek amacıyla Kilis'te düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısını değerlendirdi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk, konuyla ilgili, derneğin başkanlar kurulu toplantısının Afrin Operasyonu'na destek olmak, roket saldırısı sonucu maddi kayba uğrayan üyelere destek olmak ve bölge halkının yanında olduklarını hissettirmek amacıyla Kilis'te yaptıklarını söyledi. Toplantıyı da değerlendiren Çelenk, "Kilis'in Suriye meselesinden doğan krizleri; siyasi kültürel ve ekonomik anlamda en derinden yaşayan şehir olduğunu 2 yıl önce gönderilen roketler ile 2 hafta önce atılan roketlerin, ayrı gibi gözükse de aynı kaynaktan beslendiklerini vurguladı. Çünkü biz biliyoruz ki tehdit altında olan Kilis'in sınırı değildir. Tehdit altında olan, Türkiye'nin sınırıdır. ve elbette Kilisliler böyle büyük bir ülkenin sorumluluğundan payına düşen neyse baş tacı edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatına da değinin Çelenk, "Harekat, askerlerimiz tarafından başarıyla sürdürülürken, terör örgütleri tarafından maalesef sınır illerimize saldırılar düzenleniyor. Kilis de zaman zaman roket atışlarına maruz kalıyor. Saldırılar sonrasında da gördüğümüz üzere, Kilis halkının itidalli duruşunun, bu zor zamanlarda son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyoruz. İnsanımızın bu olgunluğu karşısında, teröristler amaçlarına ulaşamıyor ve elleri gittikçe daha da zayıflıyor. İşte milletimizin en zor anlarda kenetlenme hali ve bu onurlu duruşu, Türkiye'nin elinde bulundurduğu ve emin olalım ki bütün dünyanın hayranlık duyduğu nimetlerden biridir. Milletimizin, vatan söz konusu olduğunda Çanakkale Ruhunu yeniden canlandırdığını, en son, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası net bir şekilde gördük. Şüphesiz, biz bu gücü vatan sevgisinden, atalarımızın bin bir cefayla koruduğu, miras bıraktığı Anadolu topraklarından alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Operasyonun ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğine dair çıkan haberlerin de asılsız olduğunu vurgulayan Çelenk, "Biz iş dünyası olarak, ekonominin mevcut durumuna hakim iş insanları olarak, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor ve ekonomik aktivitede 2017 yılı geneline yayılan canlılığın, 2018 yılında da devam edeceği öngörülüyor. Yılın son çeyreğinde yüzde 8 ile yüzde 9 bandında bir büyümenin gerçekleşeceğini ve böylece Türkiye ekonomisinin 2017 yılı genelinde yüzde 7 ile yüzde 8 aralığında büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Ortada böyle bir tablo varken, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ekonomisinin sarsılacağını düşünmek, gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle sıcak bir dönemde, bu ve benzeri olumsuz yorumların kasıtlı servis edildiğini düşünmek dahi istemiyoruz. Zorlu mücadelesinde Allah ordumuzu muvaffak eylesin. Operasyonda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize sabırlar, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP