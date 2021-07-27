MÜSİAD Yönetiminden Sayın Valimize Ziyaret
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzincan Şube Başkanı Ertan Buyruk ve dernek yönetim kurulu üyeleri Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzincan Şube Başkanı Ertan Buyruk ve dernek yönetim kurulu üyeleri Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.
Sayın Valimiz, MÜSİAD Erzincan Şube Başkanlığına yeni seçilen Ertan Buyruk ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre