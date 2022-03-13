MÜSİAD yönetimi Gümüşova OSB'yi ziyaret etti - Haberler

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MÜSİAD yönetimi Gümüşova OSB'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MÜSİAD yönetimi Gümüşova OSB'yi ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde temaslarda bulundu.

DÜZCE (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde temaslarda bulundu.

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Serdar Erdem ile bir araya gelen MÜSİAD yönetimi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vefa Pehlivan, "Gümüşova OSB son zamanlarda hem yatırımcıların gözde sanayi bölgelerinden oldu hem de ciddi gelişim sağladı. Biz de OSB'yi ziyaret ederek Ahmet Serdar Erdem'den yapılan çalışmalar ve yeni yatırımlar hakkında bilgiler aldık. Nazik ev sahipliğinden dolayı kendisine teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ahmet Serdar Erdem, Düzce, OSB, Yerel, Haberler

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