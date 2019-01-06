Müsiad Şube Başkanı Çelenk Güven Tazeledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi 23. Olağan Genel Kurulunda Mehmet Çelenk, yeniden başkanlığa seçildi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurul, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Üyelerin geniş katılım sağladıkları genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Çelenk, güven tazeledi.

Milletvekili Erdoğan, konuşmasında, MÜSİAD'ın Türk iş insanlarını dünya pazarıyla buluşturmayı hedefleyen çok önemli bir kuruluş olduğunu kaydetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da geçmişte kendisinin de MÜSİAD'da hizmet ettiğini aktardı.

Çelenk ise yeni dönemde daha güçlü bir şekilde geleceklerini belirtti.

İş insanlarını bünyelerine katmaya ve büyümeye devam ettiklerini kaydeden Çelenk, "Omzumuza yüklenen bu zor görevi şahsım ve yönetim kurulum için bir şeref, bir onur addediyorum. Önceki yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma çok zor koşullarda vermiş oldukları emek, yürek ve maddi, manevi her türlü destek için huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerine, Genç MÜSİAD'dan ana kademeye geçenlere ve yeni üyelere plaket verildi.

Kaynak: AA