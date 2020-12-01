MÜSİAD Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi binası için protokol imzalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımına başlanan MÜSİAD Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi binası inşaatının tamamlanması için, Vali Yakup Canpolat'ın da katılımıyla protokol yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımına başlanan MÜSİAD Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi binası inşaatının tamamlanması için, Vali Yakup Canpolat'ın da katılımıyla protokol yapıldı.

Vali Canpolat, Valilikte düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, bir hayırsever tarafından başlatılan ancak sıkıntılar nedeniyle duran inşaatı, MÜSİAD İnegöl Şubesinin üstlendiğini belirtti. Canpolat, binanın Milli Eğitim'e kazandırılması için elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de inşaat çalışmalarını başlatan Necati Barışman ile MÜSİAD İnegöl Şubesi üyelerini tebrik etti.

MÜSİAD İnegöl Başkanı Mehmet Döngel ise hedeflerinin bir sonraki eğitim öğretim yılına binayı yetiştirmek olduğunu kaydederek, "Merkezimiz, binayı yaptırmak ve Milli Eğitime devretmek üzere bizlere bağışlayan Necati Barışman'ın annesi Saim Sultan'ın ismi ile birlikte, 'MÜSİAD Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi' olacak. Merkezimiz zemin ve 2 kat projeye göre 24 derslikli olacak şekilde anahtar teslim olarak yapılacak." ifadelerini kullandı.

Törene, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger, İnegöl Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, MÜSİAD İnegöl Başkan Vekili Osman Yılmaz ile MÜSİAD İnegöl Şube Müdürü Emin Süküt da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek