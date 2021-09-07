MÜSİAD Muğla üyeleri piknik etkinliğinde bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesince, 1. Geleneksel Piknik Buluşması etkinliği düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesince, 1. Geleneksel Piknik Buluşması etkinliği düzenlendi.

Kavaklıdere İlçesi Yerküpe mesire alanında MÜSİAD üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'de eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan programda, yöresel ikramlıkların yanı sıra üyeler arasında halat çekme, futbol maçı ve çocuklar için hazırlanmış çuvalla koşu yarışması düzenlendi.

MÜSİAD Muğla Başkanı Kazım Demir, yaptığı açıklamada, üyelerin ve ailelerinin katılımıyla ilki düzenlenen piknik buluşmasını her yıl aynı dönemde geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Üyelerin aileleri ve çocuklarının birbirleri ile kaynaşarak hoşça vakit geçirdiği piknik buluşmasını "MÜSİAD Muğla 1. Geleneksel Piknik Buluşması" olarak adlandırdıklarını anlatan Demir, "MÜSİAD ailesi olarak 2. Geleneksel Piknik Buluşmasında buluşmak ümidiyle, programımıza eşlik ederek bizleri yalnız bırakmayan Kavaklıdere Belediye Başkanı Sayın Mehmet Demir beye teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı