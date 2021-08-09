MÜSİAD Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak
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MÜSİAD Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

MÜSİAD Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanlığı için yarın gerçekleştirilecek olan seçimli Olağan Genel Kurulu'nda tek aday Başkan Yardımcısı Cengiz Ünal olacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanlığı için yarın gerçekleştirilecek olan seçimli Olağan Genel Kurulu'nda tek aday Başkan Yardımcısı Cengiz Ünal olacak.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulu yarın Saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Ahmet Nur'un aday olmayacağı genel kurulunda MÜSİAD Karabük Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cengiz Ünal genel merkezin kararıyla tek aday olarak gösterildi. Ünal aynı zamanda Safranbolu TSO Meclis Başkanı olarak da görev yapıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MÜSİAD Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak - Haberler
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