MÜSİAD IBF, Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek
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MÜSİAD IBF, Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek

MÜSİAD IBF, Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından kurulan Uluslararası İş Forumu (İBF), bu yılın ekim ayında Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından kurulan Uluslararası İş Forumu (İBF), bu yılın ekim ayında Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek.

IBF ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) arasında, uluslararası iş forumunun düzenlenmesi için memorandum imzalandı.

Bakü'deki imza törenine katılan MÜSİAD Kurucu Başkanı ve İBF Başkanı Erol Yarar, IBF'nin dünyanın dört yanında iş forumları düzenlediğini hatırlatarak, "Malezya'dan Mısır'a Fas'tan Bosna-Hersek'e kadar çok sayıda forum yaptık. İnşallah bu yıl da Bakü'de KOBİA ile bunu gerçekleştireceğiz. Kardeş ülke Azerbaycan'la beraber inşallah dünya iş adamlarını Bakü'ye getireceğiz, çok büyük bir organizasyon olacak. İki ülkenin iktisadi boyutunu geliştirmek için önemli bir aşama olacağına inanıyorum." dedi.

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, IBF'nin Bakü'de düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "KOBİA olarak biz şeref duyuyoruz ki hem Türkiye'den hem de dünyanın birçok yerinden iş adamları Bakü'nün yatırım potansiyelinden haberdar olacak. Katılımcıların hem Azerbaycan'ın ticari ilişkileri hakkında bilgileri olacak hem de biz ticaret potansiyelimizi artırma imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Abdurrahman Uzun, derneklerinin tecrübesini Azerbaycanlı iş adamlarına aktarmak istediklerini vurgulayarak, iki ülke iş adamlarının kardeşlik bilincini ortaklık kültürüyle zenginleştirme arzusu içerisindeyiz. İBF'nin, iki ülke iş adamlarının birlikte üçüncü ülkelerde iş yapabilme fırsatı vereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Yarar ve Memmedov, iş forumunun birlikte düzenlenebilmesi için memorandum imzaladı.

MÜSİAD IBF, Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek
MÜSİAD IBF, Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek
MÜSİAD IBF, Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek
MÜSİAD IBF, Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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