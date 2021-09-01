MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin Iğdır şubesinin açılışını yaptı
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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin Iğdır şubesinin açılışını yaptı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin Iğdır şubesinin açılışını yaptı
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneklerinin Türkiye'de yerli ve milli sanayinin inşa edilmesi için mücadele eden bir sermaye kuruluşu olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneklerinin Türkiye'de yerli ve milli sanayinin inşa edilmesi için mücadele eden bir sermaye kuruluşu olduğunu söyledi.

MÜSİAD Iğdır Şubesi'nin açılış törenine katılan Kaan, Türkiye'yi kalkındırmak ve ileri medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, "Bunu, Iğdır'daki insanımızı daha fazla güçlendirip bu kenti marka şehir haline getirerek, aynı zamanda buraya yatırımcı çekerek yapabiliriz.* dedi.

Kentin ikliminin büyük avantaj sağladığına işaret eden Kaan, "Şanlı şehrimizin güzel bir iklimi var. Mikro klimanın olması büyük bir avantaj sağlıyor. Iğdır'a birçok iş adamını getireceğimizi burada söylemek istiyorum. Onlar buraya geldiği zaman Iğdır'ımızın çevre illerle yarışacak kadar hatta onları da geçecek bir potansiyeli olduğunu görüyorum. İnşallah bu açılışımızın da olması bunu taçlandırmış olacak." diye konuştu.

Kaan, derneklerinin Türkiye'de yerli ve milli sanayinin inşa edilmesi için mücadele eden bir sermaye kuruluşu olduğunu belirtti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim de MÜSİAD heyetini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak milli birliğimiz ve bütünlüğümüz içerisinde 784 bin kilometrekarenin her köşesinde millet olarak birliğimizin, birlikteliğimizin ve mutluluğumuzun refahını yaşıyoruz. Bu refahı elbette sivil toplum örgütleri ve kamu yönetiminin gelişmesinde, ilerlemesinde ve daha iyi hizmet sunmada ortaya koydukları katkılarında görüyoruz. Sanayicilerimiz daha çok üretecek, biz de onlarla daha refah bir toplum olacağız. Bizler bundan 500 yıl evvel bütün dünyaya barış, medeniyet, insanlık, sevgi, saygı ve hoşgörü yaymış bir milletin evlatlarıyız. Bugün bu coğrafyada birlikteliği ve beraberliği görüyoruz."

Iğdır İl Müftüsü İrfan Açık'ın okuduğu duanın ardından MÜSİAD Iğdır Şubesi Hizmet Binası açılış kurdelesi kesildi.

Törene Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve MÜSİAD üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin Iğdır şubesinin açılışını yaptı - Haberler
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