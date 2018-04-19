Müsiad'dan Erken Seçim Kararına Destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kilis Şube Başkanı Harun Reşit Reşit Badem, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için büyük bir adım olacağını bildirdi.

Badem, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'daki erken seçim kararını iş dünyası ve ülkenin geleceği adına son derece olumlu karşıladıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Seçimlerin öne alınmış olması iş dünyası açısından belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı ve önümüzü daha net göreceğimiz anlamına geliyor. Sayın Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ında söylediği gibi iş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürebilmek ve yakın coğrafyada cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an önce geçilmesi gerektiğini daha önce çeşitli platformlarda dile getirmiştik. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, 24 Haziran tarihindeki erken seçim kararını, iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye'ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır."

Türkiye'nin bekleyecek bir saati bile olmadığına işaret eden Badem, bu konjonktürde siyasi istikrarın sürmesinin önemini vurguladı.