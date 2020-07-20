MÜSİAD Başkanı Pehlivandan eski başkanlara ziyaret DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan geçmiş dönemlerde şube başkanlığı yapmış İsa Şengüloğlu ve İsmail Çakmak'a ziyaretler yaparak yapılacak çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan geçmiş dönemlerde şube başkanlığı yapmış İsa Şengüloğlu ve İsmail Çakmak'a ziyaretler yaparak yapılacak çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Vefa Pehlivan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte derneğin geçmiş dönem başkanlarına ziyaretler yapıyor. Eski başkanlar İsmail Çakmak ve İsa Şengüloğlu'nu iş yerinde ziyaret eden Pehlivan, iş dünyası hakkında değerlendirmelerde bulunup pandemi sürecinin ticarete etkisini ve nasıl sağlıklı şekilde bu sürecin ticarette aşılması konusunda değerlendirmelerde bulundular. Vefa Pehlivan ayrıca yapılacak yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA