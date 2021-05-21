Musab Turab kimdir? AA Muhabiri Musab Turab kaç yaşında?

Anadolu Ajansı muhabiri, Bakanlar Varank ile Pakdemirli'ye Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarını sordu. Bu hareketi ile sosyal medyada gündem olan Musa Turab hakkında detaylar merak edildi. Peki, Musab Turab kimdir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'daki Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyarette Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddialarını sordu. Peki,Musab Turab kimdir? AA Muhabiri Musab Turab kaç yaşında?

MUSAB TURABKİMDİR?

Musab Turab Turan 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Yaklaşık 10 yıldır Anadolu Ajansı'nda ekonomi muhabirliği yapmaktadır. Bunun yanın sıra teknoloji ve inovasyon alanlarında YouTube ve benzeri platformlarda içerik üretmektedir. Ekonomi dünyasının en tanınır muhabirlerindendir. Bugüne kadar birçok yabancı kaynakta makaleleri yayımlanmıştır. Kendisinin paylaştığı videoda da anladığımız üzere evlidir ve 3.5 yaşında bir çocuğu bulunmaktadır. Fütürizmle ilgilendiği bilinmektedir. Ayrıca inovasyon isminde bir kitabı da bulunmaktadır.