Musa Yılmaz'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti
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Musa Yılmaz'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

06.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:05
Musa Yılmaz'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

İl Genel Meclisi Başkanı , Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin 'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Ceyhun, "Hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere bizleri ziyarete gelen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Musa Yılmaz da, Ceyhun'a görevinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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