Musa Eroğlu'ndan bozlak ustası Ertaş'a dua
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Musa Eroğlu'ndan bozlak ustası Ertaş'a dua

Musa Eroğlu'ndan bozlak ustası Ertaş'a dua
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir'de, Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarlarında dua etti.

Kırşehir'de, Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarlarında dua etti.

Kırşehir'de belediyenin yaptığı organizasyonda dün akşam Cacabey Meydanında konser veren Eroğlu, konakladığı Kırşehir'den ayrılmadan Neşet Ertaş'ın babasının mezarını ziyaret etti. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan ve başkan yardımcısı Nuri Araz'ın da katıldığı programda sanatçı Musa Eroğlu, Ertaş'ın mezarına çiçek bıraktı. Mezarı suladıktan sonra dua eden Eroğlu, Ertaş'ın abdal geleneğine ve halk müziğine büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Eroğlu, yaptığı mezar ziyareti sonrası Kırşehir'den ayrıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Musa Eroğlu'ndan bozlak ustası Ertaş'a dua - Haberler
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