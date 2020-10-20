Muş Valisi Gündüzöz'ün Muhtarlar Günü mesajı
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Muş Valisi Gündüzöz'ün Muhtarlar Günü mesajı

20.10.2020 08:59 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:02
Muş Valisi Gündüzöz'ün Muhtarlar Günü mesajı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, mahalle ve köy muhtarlıklarının, vatandaşların devlete açılan ilk kapısı olduğunu belirtti.

Seçilerek göreve gelen muhtarın, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahip olduğunu ifade eden Gündüzöz, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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