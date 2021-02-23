Muş Valiliğinden hizmete açılan "112 Acil Çağrı Merkezi" paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş Valiliğinden hizmete açılan "112 Acil Çağrı Merkezi" paylaşımı

23.02.2021 23:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:08

Hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezi'ni tanıtan klip MUŞ - Muş Valiliği, hizmete açılan "112 Acil Çağrı Merkezi" ile ilgili video paylaştı.

Hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezi'ni tanıtan klip

MUŞ - Muş Valiliği, hizmete açılan "112 Acil Çağrı Merkezi" ile ilgili video paylaştı. Videoda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Muş Belediyesi İtfaiye Amirliği, AFAD ve Muş Orman İşletme Müdürlüğü personelleri "bize artık 112'nde ulaşabilirsiniz" mesajı verdi.

Muş Valiliğinden hizmete açılan '112 Acil Çağrı Merkezi' paylaşımı
Muş Valiliğinden hizmete açılan '112 Acil Çağrı Merkezi' paylaşımı
Muş Valiliğinden hizmete açılan '112 Acil Çağrı Merkezi' paylaşımı
Muş Valiliğinden hizmete açılan '112 Acil Çağrı Merkezi' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Özlem Zengin Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Demet Akalın Meltem Miraloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mart İzmir Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş Valiliğinden hizmete açılan "112 Acil Çağrı Merkezi" paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 23:08:23. #1.14#
title