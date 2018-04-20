Muş'tan Kısa Kısa

Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası törenle kutlandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen programda, kentin turizm potansiyelini içeren slayt gösterisi sunuldu.



İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası kutlamaları yapıldığına dikkat çekti.



Turizm Haftası'nda ülkede turizm bilincinin oluşması ve ciddi bir ekonomik potansiyel olan turizm sektörünün bu tip kutlamalarla daha da gelişmesi temennisinde bulunan Doğan, şöyle konuştu:



"Hızla değişen dünyanın hızlı gelişen sektörlerinden turizm, artık sosyal ve kültürel etkilerin yanı sıra ülkelerin ekonomik sorunlarına çözüm sağlayan, kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Turizm alanına yapılacak küçük yatırımlarla büyük sorunların çözüm bulması mümkündür. Bu konuda her birlikte gayret göstermeliyiz."



Ev hanımlarının yaptığı yöresel yemek yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin de verildiği program, Şehit Polis Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik korusunun seslendirdiği müzik dinletisi ve Fotoğraf Sanatçısı Adem Kapan'ın fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.



Programa, Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.



Muş'ta altyapı çalışmaları



Muş'ta görevlendirme yapılan Malazgirt Belediyesi tarafından ilçede 250 kilometreyi kapsayan alt ve üstyapı çalışmaları için temel atma töreni düzenlendi.



Kılankıran Caddesi'nde yapılan törende konuşan İlçe Kaymakamı Belediye Başkanvekili Soner Kırlı, belediye başkan vekili olduktan sonra bu projeler ve ihalelerine başladıklarını aktardı.



Kırlı, "Artık ilçemizin yağmur suyu, kanalizasyon,içme suyu ve altyapı çalışmalarını başlatıyoruz. Bütün ilçe halkımıza hayırlı olsun. Kazasız belasız bitiririz inşallah. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İller Bankası Genel Müdürümüz, valimiz, belediye çalışanları ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.