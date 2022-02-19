Muş'taki ihtiyaç sahibi çocuklar "elden ele" yardımlarla mutlu oluyor

MUŞ (AA) - Muş'ta "Elden Ele Mutluluk" ekibi, köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık pot yardımı yaptı ve sıcak pizza dağıttı.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görmek amacıyla kentte 4 yıl önce sosyal medya üzerinden "Elden Ele Mutluluk" grubunu kuran gönüllüler, kırsaldaki çocuklara yönelik yardım kampanyalarına devam ediyor.

İl merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünü ziyaret eden gönüllüler, buradaki 30 çocuğa pot yardımında bulundu, pizza ikram etti.

Grup sorumlusu Ömer Varlık, bugüne kadar ulaştıkları 30 bin çocuğa çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Yukarıyongalı köyünde tespit edilen ihtiyaç sahibi 30 çocuğa bot ve sıcak pizza getirdiklerini ifade eden Varlık, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece bot ve pizza dağıtmak değil, buradaki çocukların gönüllerine dokunmak, onları mutlu etmek. Burası kentin en fazla kar düşen ve soğuk havanın etkili olduğu bir köyümüz. Köyde bazı vatandaşımızın dar gelirli olması nedeniyle burada yaşayan birçok çocuğun ayağında bot yok ve lastik ayakkabı ile dolaştıklarını gördük. Biz de yardımseverler tarafından gönderilen botları çocuklara giydirdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz ve bu açından yardımlarımız devam edecek."

Köylülerden Eyüp Umur ise birçok çocuğun ilk kez pizza yediğini ve sıcak bot giydiğini belirterek, "Çocuklarımıza bir bayram havası yaşattılar. Bu nedenle hayırsever gençlerimize çok teşekkür ederim." dedi.

Çocuklardan Bahar Yöndem da ilk kez pizza tattığını anlatarak, "Soğuk havada bize bot getirdiler, çok teşekkür ederiz. Bundan sonra karda rahat bir şekilde okula gidip geleceğim." ifadelerini kullandı.