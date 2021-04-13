Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
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Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü.

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü.

Kentte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze 50 kilometre uzaklıkta ve 1600 rakımda bulunan Yukarıyongalı köyü sakinleri, güne karla uyandı. Yaklaşık 25 santimetre kar yağışı alan köyde, koyunlara yeniden kar üzerinde yem verildi. Beyaza bürünen köyde kartpostallık manzaralar oluştu.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, Ramazan'ın ilk gününe karla uyandıklarını söyledi. Akşam yattıkları saatte her yerin güzel olduğunu ifade eden Omur, "Sabah kalkık ve güne karla uyandık. Her yer bembeyaz. Bugün yaklaşık 25 santimetre kar yağdı. Ovaya baktığımız zaman her yer yeşillik, bahar iken buraya kış tekrar geri geldi. Bütün yüksek kesimlere kar yağmış durumda. Bizim komşu köylerimiz kar altında kaldı" dedi. - MUŞ

Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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