Muş'ta yarış atlarına kar üzerinde idman yaptırılıyor

MUŞ (AA) - Muş'ta at yetiştiricileri, hipodromda boy gösteren atlarına kar üzerinde idman yaptırarak yarışlara hazırlıyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta, yarış atı yetiştiriciliği yapan Haluk Dizdaroğlu ve Günaydın Saçan, çetin geçen kış mevsiminde atları kar üzerinde koşturarak daha güçlü olmalarını sağlıyor.

İşletmede seyis olarak görev yapan Seyit Saçan, AA muhabirine, 25 yıldır ailesiyle yarış atı yetiştiriciliği yaptıklarını söyledi.

Mesailerinin sabah erken saatlerde başladığını belirten Saçan, "Atların ahırlarını temizliyoruz, su ve yemlerini değiştiriyoruz. Hava şartlarının soğuk olmasından dolayı atları günde iki saat dışarıya çıkarıyoruz. Yonca, arpa, kepek gibi yemlerle besliyoruz. Havanın soğuk olmasından dolayı pekmez içiriyoruz. Türkiye'deki birçok ilde düzenlenen yarışlarda atlarımız boy gösteriyor. 2018 yılında Adana koşusunu Dizdarbey isimli atla kazandık. En son Hilvan Belediyesi koşusunda da Atom Saçan isimli atımız birinci oldu. Artık atlarla bir bütün olduk. Onlar da ailenin bir üyesi gibi. Severek bu işi yapıyoruz." diye konuştu.