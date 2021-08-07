Muş'ta üretilen karpuz ve kavun ilgi görüyor
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Muş'ta üretilen karpuz ve kavun ilgi görüyor

Muş'ta üretilen karpuz ve kavun ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta katkı maddesi kullanılmadan yetiştirilen ve geçen hafta hasadına başlanan karpuz ve kavun ilgi görüyor.

Muş'ta katkı maddesi kullanılmadan yetiştirilen ve geçen hafta hasadına başlanan karpuz ve kavun ilgi görüyor.

Merkez Şenova, Mercimekkale, Ortakent, Güzeltepe ve Bozbulut köylerindeki üreticiler, ilkbaharda ektikleri tohumların meyvesini almaya başladı.

Üreticiler, elde ettikleri mahsulleri Muş-Bingöl, Muş-Bitlis ve Muş-Varto kara yollarının kenarlarına kurdukları tezgahlarda satışa çıkardı.

Üretici Bedri Aksoy, yazın geçimlerini yetiştirdikleri sebze ve meyveyi satarak sağladıklarını belirtti.

Aksoy, "Ürettiğimizin karpuz ve kavunu günü birlik tarladan koparıp, satıyoruz. Karpuzun kilosunu 1, kavunun ise 2 liradan satıyoruz. Şu anda market ve manavlarda dış illerden getirilen karpuzun kilosu 2, kavunun ise 3 liradan satılıyor. Muş merkezden birçok vatandaşımız bizim ürünlerimize ilgi gösteriyor."

Vatandaşlardan Zafer Koç ise Muş'ta yetiştirilen karpuz ve kavunun daha lezzetli olduğunu, katkı maddesi kullanılmadan üretildiğini söyledi.

Muş'ta üretilen karpuz ve kavun ilgi görüyor
Muş'ta üretilen karpuz ve kavun ilgi görüyor
Muş'ta üretilen karpuz ve kavun ilgi görüyor
Muş'ta üretilen karpuz ve kavun ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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