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Muş'ta üreticilerin kurutmalık mesaisi sürüyor

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş'ta üreticilerin kurutmalık mesaisi sürüyor

Muş'ta üreticilerin büyük emeklerle hasadını yaptıkları elma, armut ve üzümler, güneşte kurutularak kışın tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Muş'ta üreticilerin büyük emeklerle hasadını yaptıkları elma, armut ve üzümler, güneşte kurutularak kışın tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden bir olan kentte üreticilerin kış mevsimi hazırlıkları devam ediyor.

Merkeze 8 kilometre mesafede bulunan Kurtik Dağı bölgesinde üreticiler yetiştirdikleri elma, armut ve üzümlerin hasadına başladı.

Üreticiler, elde ettikleri söz konusu meyveleri, güneşte kuruttuktan sonra kışın tüketmek üzere uygun ortamlarda muhafaza ediyor.

Kurtik Dağındaki İncebel bağlarında meyve yetiştiren Turgay Özlü, kuruttukları meyveleri kış aylarında tükettiklerini söyledi.

Meyvelerin kurutma sürecinin meşakkatli geçtiğini aktaran Özlü, "Yerel dilde biz 'kak' deriz kuru meyveye. Kendi bağlarımızda ürettiğimiz ağaçlardan topladığımız meyveleri ince ince kıyarak naylon üzerine serip güneşte kendi halinde kurumaya bırakırız. Kuruduktan sonra torbalara koyar rutubetsiz ortamlarda Kar yağıncaya kadar bekleriz. Kar yere düştükten sonra çayın önünde ya da atıştırmalık olarak kullanırız." diye konuştu.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
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