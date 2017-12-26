Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık'ta "Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2017-15 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, terör örgütünün kış üslenmesine yönelik merkez Kızılağaç beldesi Suluca köyü Başak mezrası bölgesinde yapılan arazi aramasında naylon poşete sarılı ve toprağa gömülü vaziyette 25 metre kablo,

4 büyük boy pil,

terör örgütü mensuplarının giydiği yelek,

terör örgütünü simgeleyen arma, iki çift ayakkabı, kazma, bir kilogram çay, muhtelif miktarda mutfak ve temizlik malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.



Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı kaydedilen açıklamada, kent genelinde halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.