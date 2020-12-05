Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sis bulutundan kartpostallık görüntüler

05.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:41

Sis bulutundan kartpostallık görüntüler Yüksek kesimlerde kar ve sis birleşimi doyumsuz manzaralar oluşturdu Muş'ta etkili olan sis, yüksek kesimlerdeki karla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sis bulutundan kartpostallık görüntüler

Yüksek kesimlerde kar ve sis birleşimi doyumsuz manzaralar oluşturdu

MUŞ - Muş'ta etkili olan sis, yüksek kesimlerdeki karla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muş'ta 4 günden bu yana etkili olan sis, kentin üzerini sis bulutuyla kapladı. Merkeze bağlı Çavuştepe mevkiinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağ eteklerine kadar inen sis bulutları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneş ve karla birleşerek eşsiz doyum zevki veren sis bulutları, kent semalarını kapladı. Bazı vatandaşlarda bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Üçevler grup köy yolu civarlarında kar olduğunu ifade eden vatandaş Kerem Teke, "Muş merkezde kar yok. Burada kartpostallık fotoğraflar çekiyoruz. Şu an Muş'un üzerinde sis var ama burası güneşli ve hava güzel. Kentin üzeri de 4 gündür sis bulutlarıyla kaplı" dedi.

Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler
Sis bulutundan kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

İlgili Haberler

Sise bürünen gökdelenlerin kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sise bürünen gökdelenlerin kartpostallık görüntüler oluşturdu
Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fuat Çapa Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sis bulutundan kartpostallık görüntüler - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 14:41:22. #1.15#
title