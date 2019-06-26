Muş'ta sıcak havada çiftçilerin zorlu patoz mesaisi

Hasköy ilçesinde çiftçiler, kışın hayvanlarına vermek için biçtikleri otlardan saman üretmek için patoz işlemine başladı.

Sarıbahçe köyünde kış hazırlıklarına başlayan çiftçiler, sıcak havaya rağmen biriktirdikleri otları patozdan geçirerek saman elde ediyor.

Çiftçilerden Salih Arslan, yaptığı açıklamada, patoz işlemiyle samana dönüştürdükleri otlarla kışın hayvanların yem ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Sıcak havada olmasına rağmen, tozlu ve zorlu bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, hayvanlarına kışlık yem hazırlamak için tarladan biçtikleri otları patoza veriyor. İşlerimiz çok zor olmasına karşın hayvanlarımıza kışlık yem stoku yapmak zorundayız. Çünkü kışın saman fiyatları yükseliyor. Aksi halde kışın hayvanlarımıza yem bulmak zor olacak."

Bu yıl nisan ayında yağışın istenen düzeyde olmadığını belirten Arslan, bu sene ottaki verimin düştüğünü ifade etti.

Kaynak: AA