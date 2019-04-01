Muş'ta Seçimleri Kazananlar Belli Oldu

Muş'ta 31 Mart'ta yapılan seçimlerde il belediyesini AK Parti kazanırken, HDP ise sadece 2 ilçede galip geldi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre kazanan adaylar ve partiler belli olmaya başladı. Buna göre AK Parti'nin Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, belediye başkanlığını kazanırken, belediye başkanı kayyum olan Malazgirt'te ise AK Parti belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti 3 ilçeyi kazandı

AK Parti, elinde bulunan Hasköy ve Korkut ilçelerini koruyarak buna ek olarak HDP'nin elinde olan ve kayyumun atandığı Malazgirt'i de kazanmayı başardı. Buna göre Hikmet Karayel Hasköy'de, Sami Pekbay Korkut'ta ve Cengiz Altın ise Malazgirt'te resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeni belediye başkanları seçildi.

Bir önceki döneme göre belediye kaybeden HDP ise; Varto ve Bulanık ilçelerinde oyların çoğunluğunu alarak kazandı.

Partilerin almış olduğu oy oranları

Muş merkezde resmi olmayan sonuçlara göre SP 486, BTP 658, TKP 39, Vatan Partisi 60, CHP 386, AK Parti 15 bin 919, HDP 15 bin 381, DSP 166, Bağımsız Ali Ziver Çakı 464 ve Bağımsız Şerafettin Yatci ise 12 bin 237 oy aldı. Hasköy merkezde ise SP 737, BTP 2, BBP 18, CHP 12, AK Parti 2 bin 638, HDP 46, DP 275, MHP 2 bin 193, İYİ Parti 22 oy aldı. Korkut merkezde de SP 6, CHP 108, AK Parti bin 201, HDP 255, MHP 266 oy aldı. Bulanık ilçesinde ise SP 50, BTP 34, AK Parti 4 bin 381, HDP 6 bin 294, İYİ Parti 598, bağımsız ise 75 oy aldı. Varto'da da SP 9, BTP 16, CHP 775, AK Parti bin 145, HDP 2 bin 48, MHP 26 oy aldı. - MUŞ

Kaynak: İHA