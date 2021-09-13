Özel öğrenciler, temel eğitimin yanında atölyede meslek öğreniyor

Muş'ta faaliyet gösteren Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrenciler, açılan atölyede hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Temel derslerinin yanı sıra resim, müzik ve görsel sanatlar eğitimi alan öğrenciler, okul bünyesinde kurulan mobilya atölyesinde el becerilerini geliştiriyor.

Okul Müdürü Serdar Koç, gazetecilere, engelli öğrencileri meslek sahibi yaparak geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi.

Okulda temel derslerin yanı sıra mesleki eğitim dersleri de verdiklerini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Okulumuzda hafif zihinsel öğrencilerimiz eğitim görmekte. Meslek okulumuzda hem mobilya atölyemiz hem de el sanatları alanında eğitim verilmektedir. Çocuklarımız el sanatları alanında oyuncak araba ve süs eşyaları yapmakta. Atölyede kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan engelli bireyler, hem üretip el becerilerini geliştiriyor hem de gelir elde ederek öz güven kazanıyor. Özellikle el sanatları alanında yetişen çocuklarımız öz güvenleri geliştirmekte."

Özel Eğitim Öğretmeni Mehmet Ali Yeşilkaya ise öğrencilere haftada 15 saat süreyle beceri ve yetenekleri alanında farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ahşap üzerinde hediyelik eşya, süs eşyaları, duvar saati ve tablolar yapıyor. Bu hediyelerle yıl sonu sergi düzenliyoruz. Öğrencilerimiz kendi yaptıkları ürünleri satarak eğitimlerine katkı sağlıyor."