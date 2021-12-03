Muş'ta öğrencilere fidan dağıtıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta öğrencilere dikmeleri için meşe palamudu dağıtıldı.

Meşe Erozyonla Mücadele Doğayı Koruma ve Ağaçlandırma Derneğinin öğrencilere ağaç ve doğa sevgisini kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

"Bir Fidan İki Can Projesi" kapsamında Türk Telekom Anasınıfı, İlk/Ortaokulu ile Fen Lisesinde öğrencilere meşe palamudunun yararları anlatıldı, ardından fidan dağıtıldı.

Dernek başkanı İhsan Aytemiş, yaptığı açıklamada, öğrencilerle bin 500 meşe palamudunu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Yaptıkları çalışmayla öğrencileri doğa konusunda bilinçlendirdiklerini belirten Aytemiş, "Öncelikli hedefimiz anasınıfındaki öğrencilere doğa ve ağaç sevgisi bilincini yerleştirmek. Önce en küçük öğrencilerimize doğayı anlatıyoruz, doğanın ve ağacın önemini ifade ediyoruz. Ardından dikmeleri için fidan veriyoruz." dedi.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri

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