Muş'ta öğrencilere fidan dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta öğrencilere fidan dağıtıldı

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş'ta öğrencilere fidan dağıtıldı

Muş'ta öğrencilere dikmeleri için meşe palamudu dağıtıldı.

MUŞ (AA) - Muş'ta öğrencilere dikmeleri için meşe palamudu dağıtıldı.

Meşe Erozyonla Mücadele Doğayı Koruma ve Ağaçlandırma Derneğinin öğrencilere ağaç ve doğa sevgisini kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

"Bir Fidan İki Can Projesi" kapsamında Türk Telekom Anasınıfı, İlk/Ortaokulu ile Fen Lisesinde öğrencilere meşe palamudunun yararları anlatıldı, ardından fidan dağıtıldı.

Dernek başkanı İhsan Aytemiş, yaptığı açıklamada, öğrencilerle bin 500 meşe palamudunu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Yaptıkları çalışmayla öğrencileri doğa konusunda bilinçlendirdiklerini belirten Aytemiş, "Öncelikli hedefimiz anasınıfındaki öğrencilere doğa ve ağaç sevgisi bilincini yerleştirmek. Önce en küçük öğrencilerimize doğayı anlatıyoruz, doğanın ve ağacın önemini ifade ediyoruz. Ardından dikmeleri için fidan veriyoruz." dedi.

Muş'ta öğrencilere fidan dağıtıldı

Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title