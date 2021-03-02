Midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı

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Muş'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu kişi cezaevine gönderildi.

Muş'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu kişi cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan" kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yabancı uyruklu kişinin kaldığı otel odasına yapılan aramada, 9 kapsülde 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin Muş Devlet Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde ise mide ve bağırsaklarında 45 kapsül halinde 305 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı