MUŞ'TA KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ MEZARLIKLARI TEMİZLEDİ

MUŞ'ta Tuba Cami ve Hafızlık Akademisi Yaz Kur'an Kursu'na katılan çocuklar, şehir merkezindeki mezarlığı temizledi. Belediyenin destek verdiği çocuklar, ellerine taktıkları eldivenler tek tek çöpleri topladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Muş'taki Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklar Mezarlıklar Müdürlüğü'nün desteğiyle mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı. Eldivenlerle çöpleri tek tek toplayan çocuklar, işleri bittikten sonra birer Fatiha süresi okudu. Tuba Camii İmamı Fecri Yıldırım, Yeni nesillere değer ölçülerimizi kazandırabilmek için temizlik, çevre, birliktelik başlıklı bir eğitim yaptık. Çocuklarla birlikte mezarlıkları temizledik dedi.

Yaz Kur'an Kurslarında, ahlak dersini ön planda tutmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Yıldırım, Bizler yaz aylarında her yıl düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarında, cami merkezli bir anlayışla kurslarda en önemli ders olarak; ahlak dersini ön planda tutuyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızı da devam edeceğiz. Bu ahlak merkezli çalışmalar içerisinde de çevre anlayışının oturması için başta mezarlıklarımız olmak üzere ortak paydalarımızla çocukların ruhsal dünyalarını geliştirmeye de özen gösteriyoruz dedi.

Kur'an Kursu öğrencilerinin gerçekleştirdiği çevre temizliğne destek veren Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Belediyeciliğin çalışma alanlarından birisi de sosyal belediyeciliktir. Bu sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde; burada biz çocuklarımıza, bu temsili çalışmayla üç konuyu aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza mezarlıkların, mezarlarımızın önemini, kolektif çalışması ve ortak yaşam alanlarının kullanımının önemini çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA