MUŞ'TA KÖPRÜDE İNTİHARA KALKIŞAN GENCİ, POLİS SON ANDA YAKALADI

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta Karasu Nehri üzerindeki köprüde intihara teşebbüs eden genci, polis memuru son anda yakalayarak köprüye çekti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Karasu Nehri üzerindeki köprüde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen A.Ç., köprüye çıkarak intihara teşebbüs etti. A.Ç.?yi korkulukların üzerinde gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevkedildi. AFAD ekipleri gencin suya atlama ihtimali üzerine nehre bot indirdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan A.Ç.?yi Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ikna etmeye çalıştı. Kaloğlu ve Şen'in ikna etmeye çalıştığı A.Ç.?nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler son anda yakalayarak köprüye çekti. Polisler tarafından kontrol altına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.