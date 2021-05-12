Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
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Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, ramazan ayı ve koronavirüs ile mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanmada boş kalan piknik ve mesire alanlarına sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

MUŞ'ta, ramazan ayı ve koronavirüs ile mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanmada boş kalan piknik ve mesire alanlarına sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Sokak Canlarını Koruma Derneği'nin genç üyeleri, ramazan ayı ve tam kapanmadan dolayı kullanılamayan piknik ve mesire alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için harekete geçti. Hayvanseverler yanlarında getirdikleri yiyecekleri hayvanların ulaşabileceği noktalara bıraktı. Üyelerin hayvanları kendi elleriyle besleyip, yakın ilgi gösterdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Sokak Canlarını Koruma Derneği Başkanı Yusuf Çağlayan, "Mesire alanlarına yiyecek bıraktık. Normalde buralar piknik alanı ancak ramazan ayı ve kısıtlamalardan dolayı piknik yapılmıyor. Buradaki canlıların aç kalmasını istemedik. Bu tarz yerlerde yemleme yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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