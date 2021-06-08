Muş'ta "kevke taşı"nın çıkarılmasına başlandı
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Muş'ta "kevke taşı"nın çıkarılmasına başlandı

Muş'ta 'kevke taşı'nın çıkarılmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık ilçesinde cami, ev ve okul inşaatlarında kullanılan volkanik "kevke taşı"nın çıkarılmasına başlandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde cami, ev ve okul inşaatlarında kullanılan volkanik "kevke taşı"nın çıkarılmasına başlandı.

Uzgörür beldesindeki işçiler, yüksek kesimlerde volkanik patlama sonucu oluşan ve "kevke" adı verilen taşları binbir zorluklarla çıkarak satışını gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinden akşama kadar sıcak havaya rağmen balyoz, kazma, murç ve küreklerle çalışan işçiler, geleneksel yöntemleri kullanarak çıkardıkları taşları 25 liradan satışa sunuyor.

Kentte 20 yıldır taş ocaklarında çalışan Nusrettin Gündüz, gazetecilere, 3 arkadaşıyla sabahtan akşama kadar çalışarak günde 50 taş çıkardıklarını söyledi.

Zor bir iş yaptıklarını, ekmeklerini taştan çıkardıklarını belirten Gündüz, "Taşlar genellikle ev yapımı ve mantolamada kullanılıyor. Burada beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere 3 çeşit taş bulunuyor. Bu taşların özelliği yazın serin, kışın da sıcak tutması." dedi.

Taş işleme atölyesi sahibi Özcan Gündoğdu ise beldenin dört bir yanında bulunan kevke taşının ev, cami, minare, mezar, duvar ve şömine yapımında kullanıldığını aktardı.

Taşları sipariş üzerine çıkardıklarını kaydeden Gündoğdu, "Beldemizde 300-400 yıldır taş çıkarılıyor. Önceden ilkel yollarla taşlara şekil veriliyordu ama 10 yıldır makine kullanılıyor. İşçiler çıkardıkları taşları bize getiriyor. Biz de işleyip sipariş üzerine Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Mantolama ve izolasyon görevi görüyor. Yılda bin ile 2 bin metrekare arasında taş işliyoruz. Beldedeki evlerin çoğu bu taşlarla yapılıyor." diye konuştu.

Muş'ta 'kevke taşı'nın çıkarılmasına başlandı
Muş'ta 'kevke taşı'nın çıkarılmasına başlandı
Muş'ta 'kevke taşı'nın çıkarılmasına başlandı
Muş'ta 'kevke taşı'nın çıkarılmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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