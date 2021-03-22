Muş'ta kadınlara yönelik 5 yeni kurs açılacak
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Muş'ta kadınlara yönelik 5 yeni kurs açılacak

22.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:42
Muş'ta kadınlara yönelik 5 yeni kurs açılacak

Muş'ta kadınları meslek sahibi yapmak ve gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 5 kurs açılması planlanıyor.

Muş'ta kadınları meslek sahibi yapmak ve gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 5 kurs açılması planlanıyor.

Belediye, İl Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) müdürlükleri, Halk Eğitimi Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle açılacak kursların protokolü, dernek binasında düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, KADEM İl Temsilciliğiyle uzun süredir bu konularda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Asya, söz konusu kurum ve dernekle birlikte kadınların meslek edinmesi için 5 kursun daha protokolünü imzaladıklarını belirtti.

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ise açılacak kurslarda 75 kişinin istihdam edileceğini ifade etti.

Katılımcıların Genel Sağlık Sigortası ve ödenecek ücretlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını aktaran Taylan, "Buradaki amacımız, kadınlarımızın mutlaka bir meslek sahibi olmasıdır. Meslek sahibi olan ve eğitilen bir kadın gelecek için çocukların eğitiminde de büyük rol oynar. Çünkü toplumun geleceği annelerimizin elindedir." diye konuştu.

KADEM İl Temsilcili Kezban Mergen de dezavantajlı kadınları sosyal ve ekonomik olarak destekleyip beceri kazanmalarına öncülük ettiklerini dile getirdi.

Paydaş kurumlarla birlikte çeşitli alanlarda kursların açılacağını dile getiren Mergen, şunları kaydetti:

"Özellikle aşçılık kursunda çok hevesliyiz. Aşçılık kursunu başlattığımız zaman dezavantajlı kadınların sofraları bereketlensin diye güzel bir sloganla inşallah yaptığımız o günkü tüm yemekleri dezavantajlı kadınların ailelerine vereceğiz. Bize gereken desteği vererek bu kursların ve kadınların önünü açan genel merkezimiz adına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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