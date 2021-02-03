Muş'ta kadınlar, evde yaptıkları oyuncakları satarak aile bütçesine katkı sunuyor
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Muş'ta kadınlar, evde yaptıkları oyuncakları satarak aile bütçesine katkı sunuyor

03.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:06
Muş'ta kadınlar, evde yaptıkları oyuncakları satarak aile bütçesine katkı sunuyor

Muş'un Bulanık ilçesinde kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinde amigurumi sanatıyla yaptıkları oyuncakları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinde amigurumi sanatıyla yaptıkları oyuncakları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM), salgın nedeniyle kurslarına ara verdi.

ADEM'de amigurumi sanatı öğrenen 100'ü aşkın kadın, bu süreçte evlerinde oyuncak üretmeye başladı.

Ev ev gezerek kadınlara ücretsiz malzeme dağıtan merkez yetkilileri, yapılan oyuncakları internet üzerinden, açtıkları sergi ve stantlarda satarak kazanca dönüştürdü.

Bulanık ADEM Koordinatörü Züleyha Yılmaz, AA muhabirine, salgın sürecinde kursa gelemeyen kadınlara ulaştıklarını söyleyerek, "Verdiğimiz malzemelerle yıkanabilir oyuncak yapıyorlar. Bu şekilde hem kendilerine hem de aileleri bütçelerine katkı sağlıyorlar." dedi.

"Evde oyuncak üreterek stres atıyoruz"

İlçede yaşayan 2 çocuk annesi Şemsi Yıldırım ise salgından önce aile bütçesine katkıda bulunmak için amigurumu sanatıyla oyuncak yaptığını anlattı.

Salgın sürecinde çalışmasına evden devam ettiğini belirten Yıldırım, "3 yıl önce 14 yaşında bir evladımı kaybettim. Çok kötü bir dönem yaşadım. Evde bir şeylerle uğraşmak bana çok iyi geldi. İnsanların kendini geliştirmesi ve iyi hissetmesi için bu tür yerlerin açılmasından hoşnut oluyoruz. ADEM'den ip getiriyorlar, evimizde o iplerle oyuncak örerek stres atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyzanur Yıldırım da "Ördüğümüz oyuncakları ADEM'e teslim ediyoruz. Elde ettiğimiz gelirle ailemize katkı sunuyoruz. Salgın sürecinde bizim için güzel bir fırsat oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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