Muş'ta göçerlerin koyun kırkma dönemi başladı

Muş'un yüksek rakımlı yaylarına yerleşen göçerler, havaların ısınmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı.

Muş'un yüksek rakımlı yaylarına yerleşen göçerler, havaların ısınmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı.

Yaz mevsimi ile birlikte Şenyayla ve Kozma Dağı bölgelerine yerleşen göçerler, yaylalarda hem küçükbaş hayvanlarını otlatıyor hem de yünlerini keserek serinlemelerini ve hastalıklardan korunmasını sağlıyor.

İmece usulüyle koyun kırkma işlemini gerçekleştiren göçerler, elde ettikleri yünleri satarak bütçelerine katkı sağlıyor.

Göçerlerden Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, sıcakların başlamasıyla koyun kırkım sezonuna başladıklarını söyledi.

Kırkma işleminin koyunların gelişmesi açısından önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Eğer kırkma yapmazsak koyunlarda hastalık olur. Mecburi olarak doğum yapmayan koyunların kırkımını ilkbaharda yapıyoruz. Doğum yapan koyunları da bu mevsimde yapıyoruz. Günde yaklaşık 100 koyun kırkılıyor. Eğer yardımlaşma olmazsa çok uzun bir süre kırkımla uğraşabiliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım