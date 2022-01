Muş'ta elektrik arıza ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

MUŞ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Muş'un zorlu coğrafyasında gece gündüz çalışarak kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaları gidermeye çalışıyor.

Görevliler, çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak üzere olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine, kente 45 kilometre mesafedeki Çatak Tepesi'nde kopan hattı onarmak için harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyerek arızayı giderdi.

Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, kent genelindeki yoğun kar nedeniyle Bostankent grup köylerinden gelen ihbar neticesinde ekipleri yönlendirdiklerini söyledi.

Ekibin, drone ve termal kamera gibi teknolojik vasıtalar yardımıyla arızayı kısa sürede tespit ettiğini anlatan Coşar, "Ekiplerce yapılan çalışma sonucu bölgeye tekrar elektrik arzı sağlanmıştır. Ekiplerimiz kar kış demeden, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mücadele ediyor. Her türlü hava koşulunda göreve hazır bekliyorlar." dedi.

Kent genelinde 36 araç, 8 sepetli araç, 2 vinç, kar motoru ve paletli kar aracıyla arızalara müdahale ettiklerini bildiren Coşar, "Toplamda 154 personelle her an sahadayız. Ekiplerimiz zaman zaman 1-2 metre karda kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Arızaları gidermek için her türlü imkan seferber ediliyor." ifadelerini kullandı.

VEDAŞ arıza bakım onarım personeli Nusret Erten ise sürekli sahada olduklarını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımıza sürekli enerji verebilmek. Bunun için eğitildik. Yağmur, fırtına ve karlı havalarda iş yükümüz artıyor. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmaya devam ediyoruz. Çok engebeli olan, dağlık, yürüme mesafesi olmayan yerlere kar motoru veya paletli araçlarımızla gidiyoruz. Drone uçurabildiğimiz yerlerde arıza tespiti yapıp gerekli çalışmalarla enerjiyi veriyoruz. Her zaman iş güvenliğine riayet ediyoruz." şeklinde konuştu.