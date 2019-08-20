Muş'ta "dibekte buğday dövme" geleneği sürdürülüyor

20.08.2019 16:04

Muş'ta yüzlerce yıllık "dibekte buğday dövme" geleneği devam ediyor.

Merkeze15 kilometre uzaklıktaki Karakuyu köyünde vatandaşlar, dibek taşında atalarından kalma yöntemle buğday döverek asırlık geleneği sürdürüyor.

Köy sakinlerinden Vedat Kavşut, geleneklerin yok olmaması için her yıl hasat döneminde bazı köylülerin dibek taşında bulgur ve buğday hazırladığını söyledi.

Dibek taşından elde edilen ürünlerin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu belirten Kavşut, şöyle konuştu:

"Kendimi bildim bileli bu yöntemle bulgur ve buğday dövüyoruz. Büyüklerimizden kalan geleneği devam ettirmek istiyoruz. Bulguru ve buğdayımızı dibek taşı ile hazırlamak daha lezzetli ve bereketli olduğu için bunu tercih ediyoruz. Bir teneke bulguru 2 kadın yaklaşık 2 saat döverek hazırlayabiliyor."

Azize Kavşut ise daha önce teknolojik imkanlar olmadığı için buğdayın harmanlarda hazırlandığını, o günden bu yana geleneği sürdürdüklerini aktardı.

Buğday yıkayıp kaynattıktan sonra dibek taşında dövdüklerini anlatan Kavşut, zor olmasına rağmen geleneği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA