Muş'ta devrilen tırdaki samanı vatandaşlar topladı

Muş'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan tırdan saçılan saman balyaları çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı.

Muş'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan tırdan saçılan saman balyaları çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı.

İlçe girişinde Yunus Yapıcı yönetimindeki 04 D 6001 plakalı tır bilinmeyen nedenle yan yatı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 25 ton saman etrafa saçıldı.

Tır iş makinesi ile yoldan çekildi, etrafa saçılan saman balyaları da vatandaşlar tarafından toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin