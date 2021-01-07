Muş'ta DEAŞ'a operasyon: 3 tutuklama

MUŞ'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüt içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, kitapevinde örgütsel toplantılar yapan, çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve 1 kitapevine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve faaliyetlerini yürüttükleri kitapevinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 kilo 661 gram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap/dergi/dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı